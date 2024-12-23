Mısır ve Karayipler'de yeni yatırımlar

Marka, herkesin 6 saatlik uçuş mesafesinde bir TheLifeCo merkezine ulaşabilmesini hedefliyor.

2004 yılında Ersin Pamuksüzer tarafından kurulan ve sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren TheLifeCo Holistic Wellbeing, 20. yılını yeni yatırımlarla kutluyor. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, markanın bugüne kadar kaydettiği yol ve geleceğe yönelik planları paylaşıldı. Sağlıklı yaşam merkezleri ve bütünsel sağlık hizmetleriyle tanınan TheLifeCo, 2025 yılında Mısır ve Karayipler’de iki yeni merkez açarak uluslararası ağını genişletmeyi hedefliyor.

Mısır ve Karayipler Yatırımları

Mısır’ın Sharm El Sheikh bölgesinde Dreams Group iş birliğiyle hayata geçirilecek yeni merkez, 50 odalı bir tesis olarak Şubat 2025’te hizmete girecek. Naama Bay’deki bu tesis, holistik sağlık programlarını bölgenin doğal güzellikleriyle birleştirecek. Karayipler’deki St. Lucia adasında ise 200 dönümlük bir alana kurulacak merkez, yalnızca yetişkinlere özel otel, aile oteli ve uzun dönem rezidansları içeren bir wellness destinasyonu olarak öne çıkacak.

Küresel Bir Sağlık Markası Olma Yolunda

TheLifeCo’nun bugüne kadarki büyümesi, küresel misafir profilinin de katkısıyla sağlandı. Bodrum, Antalya ve Tayland’ın Phuket kentindeki merkezlerinde şimdiye kadar binlerce kişi ağırlandı. Detoks, sağlıklı beslenme, yoga, meditasyon ve biohacking gibi programlar sunan marka, misafirlerinin yüzde 60’ını uluslararası ziyaretçilerden oluşan bir müşteri kitlesine sahip.

Kurucunun Vizyonu: Daha Fazla Erişim

TheLifeCo’nun kurucusu Ersin Pamuksüzer, insanların hayatına dokunmayı hedeflediklerini söylüyor ve ekliyor: “Çıktığımız bu yolculukta, bugün dünyanın farklı noktalarında merkezlerimizle hizmet veriyoruz. 20. yılımızda Mısır ve Karayipler’de açacağımız yeni tesislerle bu ağı genişleteceğiz. Amacımız, her bireyin en fazla altı saatlik bir uçuş mesafesinde bir TheLifeCo merkezine erişebilmesini sağlamak.”

Sürdürülebilir ve Bütünsel Yaklaşım

TheLifeCo, faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ve yerel üretim gibi prensiplere de önem veriyor. Hem fiziksel tesislerde hem de online platformlar üzerinden hizmet sunan marka, yeni merkezlerle birlikte küresel ölçekte daha fazla insana ulaşmayı planlıyor.

Bu yatırımlar, TheLifeCo’nun uluslararası sağlık ve wellness sektöründeki konumunu güçlendirme ve büyüme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.