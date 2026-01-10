Misyon Bank'ta üst düzey atama

Misyon Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetimde değişikliğe gitti. Bu kapsamda yönetim kurulunun 25 Aralık 2025 tarihli kararıyla Muhammet Mustafa Cerit'in Misyon Bank Genel Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Açıklamada atamaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Misyon Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, "Sektörümüzün önde gelen isimlerinden Sayın Muhammet Cerit'in regülasyon, teknoloji ve bankacılık alanlarındaki derin tecrübesiyle Misyon Bank'ın stratejik hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sayın Cerit'e yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2021'de kurulan Misyon Bank, yatırım bankacılığı, saklama bankacılığı ve dijital varlıklar alanlarını stratejik iş kolları olarak konumlandırırken, bu alanlarda teknoloji ve regülasyon odağında sürdürülebilir büyüme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.Söz konusu atamayla Misyon Bank, dijital finans alanındaki konumunu güçlendirmeyi, operasyonel yetkinliğini artırmayı ve yatırım bankacılığı odağındaki stratejik önceliklerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.