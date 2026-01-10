Misyon Bank'ta üst düzey atama

Misyon Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü'ne, Bankanın Yönetim Kurulu kararıyla Muhammet Mustafa Cerit atandı.

10.01.2026 18:46:540
Paylaş Tweet Paylaş
Misyon Bank'ta üst düzey atama

Misyon Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetimde değişikliğe gitti. Bu kapsamda yönetim kurulunun 25 Aralık 2025 tarihli kararıyla Muhammet Mustafa Cerit'in Misyon Bank Genel Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Açıklamada atamaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Misyon Bank Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, "Sektörümüzün önde gelen isimlerinden Sayın Muhammet Cerit'in regülasyon, teknoloji ve bankacılık alanlarındaki derin tecrübesiyle Misyon Bank'ın stratejik hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sayın Cerit'e yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2021'de kurulan Misyon Bank, yatırım bankacılığı, saklama bankacılığı ve dijital varlıklar alanlarını stratejik iş kolları olarak konumlandırırken, bu alanlarda teknoloji ve regülasyon odağında sürdürülebilir büyüme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.Söz konusu atamayla Misyon Bank, dijital finans alanındaki konumunu güçlendirmeyi, operasyonel yetkinliğini artırmayı ve  yatırım bankacılığı odağındaki stratejik önceliklerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı

Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

"Hedefimiz enflasyonu bu yıl yüzde 20'nin altına indirmek"

"Hedefimiz enflasyonu bu yıl yüzde 20'nin altına indirmek"

Borsa, döviz, altın: Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (2-9 Ocak)

Borsa, döviz, altın: Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (2-9 Ocak)

Gayrimenkul satışlarında tarihi rekor

Gayrimenkul satışlarında tarihi rekor

Çin ekonomisinde deflasyon baskıları sürüyor

Çin ekonomisinde deflasyon baskıları sürüyor

Yorum Yaz