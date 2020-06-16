Mobil uygulama ihracıyla inovasyon ödülü aldı

İngiliz Hyperion Sigorta Grubu'na bağlı Howden Sigorta, sigorta sektöründe Türkiye'de geliştirilip yurt dışına ihraç edilen ilk mobil uygulama olan Smartie'nin lansmanını Dubai'de gerçekleştirdi. Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, teknolojiyi ürün satmaktan ziyade ürün geliştirmek için kullandıklarını söyledi. Smartie'nin Howden Türkiye ekibinin çok önemli bir başarısı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu ürünle bizim için çok önemli olan Ortadoğu pazarında önemli bir farklılık yaratacağımızı düşünüyoruz. Sigorta alanında Türkiye'den çıkan ilk mobil uygulama ihracını yapmaktan dolayı da ayrıca gururluyuz." dedi.

Dubai’den ödülle döndü

Smartie, bünyesinde barındırdığı ileri teknolojik alt yapı ve kullanıcı dostu özelliklerini sigorta alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırdı. Dubai Dünya Sigorta Kongresi’nde (DWIC 2020) düzenlenen DWIC Honours’ta ‘Dijital Sigorta İnovasyon’ kategorisinde birincilik elde eden Smartie, yarışmaya katılan 200 firmayı geride bıraktı ve böylelikle sektörde yurt dışına ihraç edilen ödüllü ilk mobil uygulama unvanını elde etti.

Hem sigortalılar hem de işverenleri düşünerek geliştirildi

Smartie'nin senelerdir yüksek medikal enflasyon ve yüksek tazminat prim oranları nedeniyle cebinden her yıl daha fazla para ödeyen sigortalıları ve yine her yıl bütçelenmesi çok zor artışlarla yenilenen grup sağlık poliçelerini finanse eden işverenleri düşünerek geliştirilmiş bir uygulama olduğunu ifade eden Howden TMEA Bölge İnovatif Ürünler Geliştirme Lideri Cem Pekkutlucan ise şunları söyledi:

"Benzer sorunlar yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sigortalı ve kurumlar için de yeni versiyonda İngilizce’yi destekleyerek bu imkanı sunacağız. Smartie, sağlık sigortaları konusunda Türkiye’nin yurtdışına ihraç ettiği ilk mobil uygulama olması nedeniyle de çok büyük önem arz ediyor. Howden’ın zaten güçlü olduğu BAE’de çalışan faydası konusunda diğer aracılara nazaran fark yaratarak gücüne güç katmasını bekliyoruz.”

Harcamalar kontrol altına alınabiliyor

Smartie İş Geliştirme ve Proje Direktörü Ersegün Odabaşı da "Bu uygulama sayesinde kullanıcı limitini ve cebinden yaptığı harcamalarını kontrol altına alabiliyor. Smartie, sigortalının hangi hastaneye giderse ne kadar katkı payı ödeyeceğini, sağlık kuruluşu hakkındaki bilgiyi ve diğer çalışanların değerlendirmelerini sunuyor. Bu sayede çalışanına sigorta sunan firmanın da ödeyeceği prim azalıyor." şeklinde konuştu.