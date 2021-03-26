Mobil ve inovasyonda yeni gerçekler New Future’da masaya yatırıldı

Capital ve Ekonomist dergilerinin yeni webinar serisi New Future’ın ilk etkinliği 10 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Samsung co-sponsorluğunda gerçekleştirilen “Mobil ve İnovasyonda Yeni Gerçekler” başlıklı panelde pandemi sonrası dijital dönüşümün etkileri masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Bigumigu.com kurucusu ve yeni teknolojiler/trend uzmanı Yalçın Pembecioğlu’nun üstlendiği panelde, Shift&Delete Kurucusu Hakkı Alkan, Armut.com Kurucusu Erol Değim, Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur ise konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Bigumigu.com kurucusu ve yeni teknolojiler/trend uzmanı Yalçın Pembecioğlu, pandemi ile birlikte değişen yaşam alışkanlıklarının e-ticarette sıçrama yarattığını söyledi. 2010’dan beri sabit artış gösteren e-ticaret pazarının, 10 yıl sonra geleceği noktaya son 1 yılda geldiğini kaydeden Pembecioğlu, “Hayatında hiç internetten alışveriş yapmamış insanlar, internet alışverişine başladı. İnsanlar evden çalışmaya başladı. Bu durum da yeni ihtiyaçları doğurdu. Bu ihtiyaçları karşılamak için de yeni iş kolları ortaya çıktı” dedi.

DÜŞÜNME BİÇİMLERİ DEĞİŞTİ

Panelde konuşan Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur da, yaklaşık 6 yıl önce paylaşım ekonomisini geliştirmek için çıktıkları yolda, pandemi döneminde sunulan hizmetlerin ve iş modellerinin tamamen değiştiğini söyledi. Pandeminin yalnızca e-ticareti değil, düşünme biçimlerini de 10 yıl öteye attığına işaret eden Onur, “Dijitalin önemi, mobilin önemi hiç olmadığı kadar belirgin bir hal aldı. Uzaktan kelimesinin değeri çok arttı. Artık herkes gerçek anlamıyla daha mobil olacak. Firmalar da bunu doğru kullanırsa daha verimli çıktıları olacak” diye konuştu. Bu süreçte kendilerinin de mobil app çıkardıklarını anlatan Onur, “Bu yeni dünyanın çalışma kültürünü artık sadece paylaşımlı ofis mantığı ile değil, her yerden çalışma, hibrit çalışma nosyunu ile bakıyoruz” dedi.

Armut.com Kurucusu Erol Değim ise, 2020 yılı içinde mobil uygulama traraafında yaklaşık 3 kat büyüme gördüklerini söyledi. Mobil işlemlerin tüm işlemler içerisindeki payının yüzde 30’dan yüzde 42’ye çıktığını dile getiren Değim, “Bu yıl içinde yüzde 50’yi geçeceğimizi öngörüyoruz. Bu söylediğimiz, müşteri tarafında. Hizmet veren tarafında ise artık tamamen mobile geçmiş durumdayız” dedi. Değim, yeni dönemde Türkiye dışında 8 ülkede aktif olduklarını kaydederek, “Avrupa ve Ortadoğu’da kendi alanımızda lider şirket olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Shift&Delete Kurucusu Hakkı Alkan da, mobil teknolojilerinin geldiği noktada piyasada gerçekten çok güçlü cihazların yer almaya başladığını dile getirdi. Cep telefonlarının daha önce günde 3-4 saat kullanılırken, pandemi döneminde adeta kullanıcıların bir uzvu haline geldiğini anlatan Alkan, “Telefon üreticileri de ihtiyaçlarımızı doğru analiz etmiş olacak ki, kullanabileceğimizden fazlasını sunuyorlar şu anda” dedi.