İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. 91 yaşındaki Armani modern İtalyan tarzının simge isimlerinden biri olarak yılda 2,3 milyar Euro ciro yapan şirketi yaratan isimdi.

Moda devi Armani hayatını kaybetti: Şirketi yılda 2 milyar Euro'dan fazla ciro yapıyordu

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti.

91 yaşındaki Armani, modern İtalyan tarzının simge isimlerinden biriydi. Moda efsanesi, tasarımcı ve iş insanı olarak yarattığı Armani markasını yılda 2,3 milyar Euro ciro yapan bir şirkete dönüştürmeyi başardı. Serveti ise 5 milyar Sterlin civarındaydı.

Armani’nin evinde hayatını kaybettiği şirket tarafından açıklandı.

ARMANİ GRUP'TAN AÇIKLAMA

Armani Grup'tan yapılan açıklamada Armani'nin huzur içinde vefat ettiği belirtildi. Gruptan yapılan açıklamada Armani için “yorulmak bilmez bir itici güç” olarak tanımlandı.

Marka tarafından ailesi ve çalışanları adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu şirkette her zaman bir ailenin parçası olduğumuzu hissettik. Bugün, derin bir duyguyla, vizyon, tutku ve adanmışlıkla bu aileyi kuran ve büyüten kişinin ardında bıraktığı boşluğu hissediyoruz. Ancak tam da onun ruhuyla, Bay Armani’nin yanında her zaman çalışmış olan bizler ve aile üyeleri, onun inşa ettiği mirası korumaya ve şirketini hatırasına saygıyla, sorumlulukla ve sevgiyle ileriye taşımaya kararlıyız.”

Armani kariyerinde ilk kez Milano Erkek Moda Haftası’ndaki defilesinin sonunda (Haziran 2025) geleneksel selamını verememişti. O dönemde şirket, sağlık durumunu belirtmeden sadece “evinde iyileşme sürecinde” açıklaması yapmıştı.

