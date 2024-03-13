Modada teknoloji ve yapay zeka etkisi

LVMH, Prada ve Cartier, blockchain’e Zalando üretken yapay zekaya, Gucci oyuna yatırım yapıyor.

Business of Fashion ve McKinsey araştırmasına göre moda sektörü yöneticilerinin yüzde 73'ü üretken yapay zekanın (Gen AI) 2024 yılında şirketleri için öncelikli konu olduğunu düşünüyor. Ancak sadece yüzde 5'i bunu tam olarak değerlendirebilecek yetkinliklere sahip oldukları görüşünde. Dolayısıyla yapay zekayı şirketlere uygulamak kadar her seviyedeki çalışanın da belli yetkinlikleri kazanması son derece önemli. Hanersman Kurucusu ve CEO’su Ecehan Ersöz, modada dijital dönüşüm ve yapay zeka etkisine dair sorularımızı şöyle yanıtladı:

Yeni teknolojiler modayı nasıl dönüştürüyor?

Moda endüstrisinin gündeminde başta yapay zeka entegrasyonu olmak üzere dijitalleşme, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilirlik ve akıllı üretim projeleri öne çıkıyor. Birçok markada yaratıcılığın sınırlarını zorlayan uygulamalar birbiri arkasına geliyor. Bu değişim ve dönüşüm yolculuğuna yapay zeka, blokzincir, dijital ikiz, NFT, Web3.0, malzeme bilimi gibi birçok alan katkı sağlıyor. Son dönemde özellikle moda ve teknoloji konusuna odaklandım. Dünyada modada teknoloji kullanımı giderek artıyor. Yapay zeka (Ai) son yıllarda moda endüstrisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Business of Fashion ve McKinsey araştırmasına göre moda sektörü yöneticilerinin yüzde 73'ü üretken yapay zekanın (Gen AI) 2024 yılında şirketleri için öncelikli konu olduğunu düşünüyor. Ancak sadece yüzde 5'i bunu tam olarak değerlendirebilecek yetkinliklere sahip oldukları görüşünde. Dolayısıyla yapay zekayı şirketlere uygulamak kadar her seviyedeki çalışanların da belli yetkinlikleri kazanması son derece önemli.

Modanın gündeminde yapay zeka entegrasyonunun yanı sıra dijitalleşme, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilirlik ve akıllı üretim projeleri öne çıktı. Spor giyim ya da haute couture fark etmeksizin birçok markada yaratıcılığın sınırlarını zorlayan uygulamalar birbiri arkasına geliyor. Bu değişim ve dönüşüm yolculuğuna yapay zeka, blokzincir, dijital ikiz, NFT, Web3.0, malzeme bilimi gibi birçok alan katkı sağlıyor.

Yapay zeka, modada tasarımı nasıl destekliyor?

Modada, insan becerisi ve yaratıcılığı marka farklılaşmasında kilit rol oynuyor. Yapay zekanın buradaki temel amacı insanın yerini almaktan ziyade iş birliği sağlanması. Yapay zeka doğru mantıkla kullanıldığında tasarımcıların manuel iş yükünü azaltarak, daha çok yaratıcı çalışmaya odaklanmalarını sağlıyor. Bu sayede tasarım sürecinde, trend tespitinden ürün geliştirmeye kadar daha fazla çeviklik sağlayarak ve analitik verileri kullanarak hızlı bir şekilde çok sayıda yeni tasarım üretilmesi sağlanacak. Etkili bir şekilde uygulandığında, teknoloji yaratıcı sürece katkı sağlayabilir ve böylece insan yeteneğini artırabilirken, tasarımcıların sanatsal beceri ve bilgisini artırabilir.

Modada teknolojiye entegrasyonun önemi nedir?

Moda sektöründe müşteri deneyiminin ve tedarik zincirinin birçok temas noktası var. Tüketicilere ulaşan, satın alınan giysi bunlardan sadece birisi. Markaların web sitelerinden e- ticaret platformlarına, vitrinine, defilelere, müşteri ilişkilerinden geri dönüşüme kadar hepsi birer temas noktası. Bunların her birine teknolojinin yapabileceği iyileştirici katkılar var. Bir işletmenin zaten iş modelini, tüm bu noktaları en etkin ve etkileşimli tutacak şekilde sürekli geliştirmesi gerekli. Her yeniliğin, teknolojinin farkında olunmalı ama iş modeline, müşterilere ve markanın vizyonuna anlam katacak olanlar uygulamaya alınmalı. Farklı departmanlara çok çeşitli yazılımlar veya uygulamalar alınıyor. Sonrasında eğer bunlar birbiri ile entegre olamıyorsa şirkete kolaylıktan çok zorluk getiriyor.

Yapay zeka modada en çok hangi amaçla kullanılacak?

Yapay zeka, yeni malzemeler ve üretim teknikleri yeni kumaş türlerinin ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi sayesinde tasarımcıların daha önceden mümkün olmayan tasarımları hayata geçirmesine yardımcı oluyor. Akıllı kumaşlar ve malzemeler, sürdürülebilir, eko-verimli üretim ve akıllı malzemeler, dijital moda ve sanal deneyimler, giyilebilir teknolojiler. Öte yandan modada insan odaklı inovasyona yapay zekanın büyük katkıları olacak. Üretken yapay zeka, büyük veri analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak, moda trendleri tahmin edilebiliyor. Benzersiz renk kombinasyonları, desenler ve siluetler önererek tasarım sürecini zenginleştirmeyi sağlıyor. Tasarımcılara ilham kaynağı sunarak yeni tasarımlar oluşturmalarına, piyasa taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermelerini sağlıyor. Yapay zeka müşterilerin tercihleri ve ölçüleri doğrultusunda özelleştirilmiş giysiler tasarlamak, müşteri tercihlerini daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş moda önerileri sunmak için kullanılıyor.

Müşteri deneyimini nasıl olumlu etkiliyor?

Müşteri deneyimini iyileştirirken, markaların üretim ve stok yönetimini de optimize etmesine, üretimde israfı ve stok fazlasını azaltmasına ve daha verimli bir envanter yönetimi sağlamasına yardımcı oluyor. 3D tasarımlar ve simülasyonlar ile mağaza düzeninin tasarımını hızlandırma, yöneticileri ve çalışanları destekleyici gerçek zamanlı mağaza içgörüleri sağlıyor. Pazarlama otomasyonuyla, müşteri tercihlerine dayalı, hiper kişiselleştirilmiş teklifler içeren sadakat programları, içerikler, pazarlama kampanyaları geliştirmek için birçok fırsat sunuyor. Artırılmış Gerçeklik (AR) ve AI ile sanal giyinme odaları oluşturarak, kullanıcıların farklı kıyafetleri ve kombinasyonları sanal bir ortamda denemelerine olanak tanındığını da kaydeden Ersöz, “Bu teknoloji, hem fiziksel mağazalarda hem de online platformlarda müşteri deneyimini destekliyor. Ayrıca, AI destekli sanal moda gösterileri ve 3D modelleme, fiziksel sınırlamalar olmaksızın tasarımların sunulmasına olanak tanıyor.

DÜNYA MARKALARINDAN ÖRNEKLER

ZALANDO Dünyadan markaların uygulamalarına bakarsak online perakende markası Zalando, ziyaretçilerin sorular sorup yanıtlar alabileceği ve özelleştirilmiş ürün önerileri alabileceği ChatGPT tabanlı doğal dil destekli alışveriş asistanının 2023 ilkbaharında beta sürümünü başlattı. Kering, Mercari ve Shopify benzer şekilde yapay zeka tabanlı sohbet robotlarını devreye aldı.

GUCCI ROBLOX’LA İŞ BİRLİĞİ YAPTI Teknolojiyi sitelerinde ürün açıklamaları yazmak için kullanan markalar arasında sneaker ve sokak giyim perakendecisi Snipes bulunuyor. Lüks giyim markası Casablanca, yapay zeka sanatçısıyla gerçekleştirdiği işbirliği ile Midjourney'i kullanarak İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu için bir kampanya oluşturdu. Diğer yandan birçok lüks giyim markasının da oyun iş birlikleri gerçekleştirdiğini dile getiren Ersöz, “Gucci, sanal dünyaların popüler platformu Roblox ile iş birliği yaparak, kullanıcıların sanal Gucci ürünlerini satın alabildikleri özel bir sanal bahçe oluşturdu. Bu, markanın genç tüketicilerle etkileşimini artırdı. LÜKS VE TEKNOLOJİ Tommy Hilfiger, IBM ve Fashion Institute of Technology ile birlikte, AI destekli bir tasarım aracı geliştirdi. Bu araç, trend tahminleri ve malzeme seçimi gibi alanlarda tasarımcılara yardımcı oluyor. LVMH, Prada ve Cartier, Aura Blockchain Consortium adında bir girişim başlattı. Bu platform, lüks ürünlerin otantikliğini ve izlenebilirliğini sağlamak için blockchain teknolojisini kullanıyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

BÜYÜK SORUMLU Moda endüstrisi toplam sera gazı salınımının yüzde 3 ila 8’inden sorumlu bulunuyor. Sürdürülebilir moda, giysi, aksesuar ve makyaj malzemelerinin çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesini, müşterilere ulaştırılmasını ifade ediyor. Bu yaklaşımın temel hedefi ekosistemi korumak, kirliliği önemli ölçüde azaltmak, geri dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek, yeniden kullanım ve daha az tüketim ile doğal kaynakların sorumlu kullanımını sağlamak. Teknoloji, su ve enerji tüketimini azaltan, atık üretimini minimize eden ve geri dönüşümü teşvik eden üretim tekniklerini mümkün kılarak bu değişimi destekliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA Modada sürdürülebilirlik uygulamalarına örnek olarak biyolojik olarak parçalanabilen kumaşların, geri dönüştürülmüş malzemelerin, ikinci el satın almanın veya eko ambalajların kullanılması verilebilir. Gelişen teknoloji bu uygulamaları hayata geçirmede moda sektörüne en büyük desteği vermekte. Döngüsel ekonomi yaklaşımı da modada teknolojinin desteği ile uygulanabilir.



