Mondelēz International Türkiye’nin yeni Finans Direktörü Tülin Bilgin oldu

Mondelēz International, Türkiye ve Avrasya Bölgesi finansal yönetiminden sorumlu olacak yeni Finans Direktörü olarak Tülin Bilgin’i atadı.

19.01.2026 17:05:250
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tülin Bilgin, kariyerine Procter & Gamble Türkiye’de Finansal Analist olarak başladı. Ardından Vodafone Türkiye’de Kıdemli Hazine Müdürü olarak görev aldı ve 2011–2014 yılları arasında Mondelēz International’da Finans Müdürü pozisyonunda çalıştı.

Son olarak SC Johnson’da Orta Doğu Bölgesi Finans Direktörü olarak görev yapan Bilgin; finansman, işletme finansı ve ticari finans alanlarında, lokal ve uluslararası ekip yönetimi deneyimiyle öne çıkıyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olan Bilgin, iyi derecede İngilizce biliyor. Tülin Bilgin, yeni görevinde Mondelēz International Türkiye’de şirketin Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nden sorumlu Finans Direktörü olarak görev yapacak.

