MoneyPay’den yapay zeka destekli ödeme çözümü

Migros’un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay, işletmelerin hızlı ve güvenli ödeme alabilmeleri için MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link ile Öde hizmetlerini hayata geçirdi.

Migros'un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., işletmelere yenilikçi ve güvenli ödeme çözümleri sunan 'MoneyPay Sanal POS' ve 'MoneyPay Link ile Öde' hizmetlerini hayata geçirdi. Bu çözümler, işletmelerin dijitalleşen dünyada rekabet gücünü artırarak iş süreçlerini verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Her iki hizmet de yapay zeka tabanlı dinamik yönlendirme sistemleri ile ödeme sırasında oluşabilecek sorunları en aza indiriyor, satış kayıplarını engelliyor ve satış dönüşüm oranlarını artırıyor.

MoneyPay ile 2024 yılında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Ferit Cem Doğan, “Türkiye'nin ilk ve en büyük sadakat programı Money, MoneyPay'in finansal dünyasıyla entegre oldu ve dijital alışveriş deneyimi sundu. Ayrıca, Colendi Menkul Değerler ile güç birliği yaparak Borsa İstanbul'da kullanıcılarımıza hızlı, kolay ve güvenli yatırım imkanı sağladık. Şimdi de, MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümleriyle işletmelerin iş süreçlerini daha verimli yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz” dedi.

MoneyPay’in kurumsal ürünleriyle şirketlere kolaylık sağladığını vurgulayan MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümlerimizle işletmelerin güvenli ödeme almasını ve nakit akışlarını yönetmesini mümkün kıldık. Yapay zeka destekli dinamik yönlendirme teknolojimiz, ödeme işlemlerindeki başarısızlıkları en aza indirerek satış dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlıyor. Güçlü teknoloji ekibimizle işletmelere daha yenilikçi ödeme çözümleri sunuyor, dijital rekabet güçlerini artırıyoruz” dedi.