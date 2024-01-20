Moody’s 7 Türk şirketinin notunu revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 5 Türk şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not görünümünde güncellemeler yaptı.
Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti.
Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.
Moody’s geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.