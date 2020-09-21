Moody's 8 Türk şirketinin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service sekiz finans dışı Türk şirketinin kredi notunu B2'ye düşürdüğünü açıkladı. Negatif görünümü korudu. Kurum, yakın zamanda Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirmişti.

Moody's'in geçen haftaki açıklamasına göre not indirimine gittiği şirketler Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii, Coca-Cola İçecek, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Koç Holding, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Turkcell İletişim Hizmetleri, Türkiye Petrol Rafinerileri ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları.

Kurum, Erdemir'in ulusal ölçekteki CFR notunu "Aa2.tr"den "A2.tr"ye indirdi. Petkim'in B2 negatif, Rönesans Gayrimenkul'un B2 negatif ve THY'nin B3 negatif notu ve görünümü halihazırda ülkenin yabancı para tavanın altında olduğu için değişmedi.

Moody's'in açıklamasında söz konusu not indirimlerinin, hem Türkiye Hükümeti hem de Türkiye'nin yabancı para cinsi tahvil tavanının notlarının B2'ye indirilmesinin doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi. Sonuç olarak önceden B1 tavanıyla sınırlı olan şirketler mevcut durumda B2 tavanıyla sınırlandırılmış durumdalar. Negatif görünüm ise, kuruma göre, ülke notunun negatif görünümünü yansıtmaya devam ediyor.

Açıklamada not indirimine konu olan şirketlerin Türkiye'nin yabancı para cinsi tahvil tavanının yükselmesi durumunda yükselebileceği ifade edildi. Ayrıca notun yükselmesi için bu şirketlerin operasyonel ve finansal performanslarında, piyasa pozisyonu ve likiditelerinde somut bir bozulma olmaması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin ülke notunun ya da yabancı para tahvil tavanının daha da indirilmesi durumunda şirketlerin notunun da büyük bir ihtimalle indirileceği belirtildi. Likiditede bozulma ya da hükümetin aldığı önlemlerin kurumsal kredi kalitesi üzerinde ters bir etki oluşturması durumunda aşağı yönlü not baskısının ortaya çıkabileceği ifade edildi.



