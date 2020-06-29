Moody's: Türk bankaları kırılgan

Büyük gelişmekte olan piyasalarda arasında ciddi farklılaşmalar yaşandığına vurgu yapan Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 'Çin ve Rusya'nın büyük mali ve dış manevra alanları var, Arjantin ve Türkiye ise diğer tarafta yer alıyorlar' ifadelerini kullandı.

Moody's Türk bankacılık sistemiyle ilgili de 'Türkiye'de bankaların kısa vadeli döviz fonlamasına bağımlılıkları, onları piyasaya erişimin sınırlanmasına karşı kırılgan hale getiriyor.' yorumunu yaptı.

Moody's'in global ekonomiye ilişkin diğer değerlendirmeleri şöyle:

"Gelişmekte olan piyasaların finansal şartları istikrarlı, ancak pandeminin etkileri yılın ikinci yarısı için görünümleri gölgeliyor.

Yeni göstergeler, en büyük gelişmiş ekonomilerden 9'unun finansal şartlarının sakinleşmeye başladığına işaret ediyorlar.

Pandeminin büyüme ve karlarda yarattığı şok ve borç yükü gelişmekte olan piyasaların kredi notu kırılganlıklarını artıracak."