Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

15.08.2023 15:46:290
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Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Moody's Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada Türk bankacılık sistemi için görünümün durağan olarak değiştirildiği belirtildi.

TL'deki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişlemenin, 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacağını ifade eden Moody's kârlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.


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