Moody's: Türkiye'de negatif reel faiz yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de negatif reel faizlerin yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceğini belirtti

27 ŞUBAT, 20200
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Moody's: Türkiye'de negatif reel faiz yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Perşembe günkü “Kredi Görünümü” raporunda negatif reel faizlerin merkez bankası kredibilitesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olabileceği ve böylece yatırımcı güvenini negatif etkileyebileceği belirtildi.

Düşük faizlerin büyük bir ihtimalle yerel para cinsinden mevduat faizlerinin daha fazla azalmasıyla sonuçlanabileceği belirtilen raporda, dolarizasyonun artabileceği ifade edildi.

Moody's, negatif reel faizlerin Türk bankalarını riskten kaçış dönemlerine karşı daha riskli bir hale getirdiğini, faizlerin Türkiye'ye ve Türk bankalarına yatırım yapmanın çeşitli risklerini artık telafi etmediğini belirtti.

Raporda, zayıflayan yatırımcı güveninin geçen yılın Mayıs ayındaki Döviz regülasyonlarını takip eden mudi güvenindeki azalmayı şiddetlendirebileceği ifade edildi.



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