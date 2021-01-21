Moody's: Uzun vadeli durgunluk tehlikesi var

Moody's, COVID-19 salgınının Euro Bölgesi'nde uzun vadeli durgunluk riskini artıracağı görüşünü açıkladı.

21.01.2021 10:26:000
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Moody's: Uzun vadeli durgunluk tehlikesi var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, COVID-19  pandemisinin uzamasının Euro Bölgesi için uzun vadeli durgunluk  riskini güçlendireceği yorumu yaptı.

Kuruluş tarafından hazırlanan dün tarihli raporda, hızlanan pandemi nedeniyle Euro Bölgesi ülkelerinin düşük büyüme oranları  ve düşük enflasyon ortamı nedeniyle borç azaltmakta zorluk  yaşanabileceği yorumu yapıldı.

Euro Bölgesi'nin Japonya ile benzer bir senaryo yaşaması halinde  kredi notlarına etkisinin sektörler genelinde negatif olacağını ifade  eden kuruluş, bununla birlikte Euro Bölgesi'nın koşullarında Japonya'ya göre farklılıklar bulunduğunun da altını çizdi.

Borç azaltma risklerinde öne çıkan ülkelerin Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs'ın olduğu ifade edildi.

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