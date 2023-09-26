Moody’s’ten ABD’ye uyarı

Fitch’in ABD’nin kredi notunu indirmesinden bir ay sonra diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ABD’de federal hükümetin kapanmasının ülke notunu negatif etkileyeceği uyarısı yaptı.

Moody’s, ABD federal hükümetinin, Eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğünü açıkladı. Federal hükümetin kapanmasının kredi notu için olumsuz olacağını belirtti.

William Foster öncülüğündeki analistler, muhtemel kapanmanın ‘geçici’ olacağını, ABD ekonomisi ve büyümesi için etkilerinin sınırlı olacağını, ancak bu durumun “Aaa” kredi notuna sahip diğer ülkelere kıyasla ABD’nin kurumsal ve yönetişim gücünün zayıf olduğuna işaret edeceğini belirtti. Raporda “kapanma ne kadar uzun sürerse geniş çaplı olumsuz ekonomik etkileri de o kadar fazla olacak. Bu durumun uzaması hem ABD ekonomisi hem de finans piyasaları için yıkıcı olabilir” ifadeleri yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, de Ağustos’ta ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirmişti.

Açıklamada notun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükûmet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedilmişti.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.