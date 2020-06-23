Morgan Stanley: Altın yükselecek!

Morgan Stanley'nin notunda altının destekleyici finansal koşulların etkisiyle 2020'nin 2. yarısında ve 2021'in ilk yarısında yükseleceği belirtildi.

23.06.2020 13:01:000
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Morgan Stanley: Altın yükselecek!

Morgan Stanley'e göre altın, yeni faiz artırımları döngüsü beklentileriyle tetiklenecek düzeltme öncesinde, destekleyici finansal koşulların etkisiyle bu yılın ikinci yarısı ve 2021'in ilk yarısı boyunca yükselecek.

Aralarında emtia stratejisti Susan Bates'in de bulunduğu analistlerin 22 Haziran notunda, altının virüsten kaynaklı belirsizlik, güçlü küresel maliye politikaları desteği, negatif faizler ve zayıflayan ABD Doları'ndan destek bulduğu belirtildi.

Notta, "Bunlar destek sağlamasına karşın özellikle rekor seviyedeki ETF ve net uzun piyasa pozisyonlanması dikkate alındığında daha fazla yukarı yönlü sürdürülebilir bir hareket için hızlandırıcı olmayabilirler. Bu nedenle destekleyici finansal koşullara zayıf hisse piyasaları ve güçlü gerçek talebin eşlik etmesi gerekiyor." dedi.

Morgan Stanley altın fiyatlarının 2020'nin ikinci yarısında ons başına 1,730 dolar olmasını bekliyor.


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