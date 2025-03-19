Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğinden ayrıldı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.