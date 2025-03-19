Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğinden ayrıldı

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

19.03.2025 20:36:250
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Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğinden ayrıldı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

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