Morgan Stanley faiz ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Merkez Bankası'nın temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık sürpriz faiz indiriminin ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi beklentisini sabit tuttu. Eylülde 300, ekim ve aralıkta ise 200’er baz puan indirim bekleyen kurum, enflasyon tahminini ve dolar/TL beklentisini ise yükseltti.

25.07.2025 11:41:500
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Morgan Stanley faiz ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Temmuz ayındaki toplantısında piyasa beklentilerinin üzerinde 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu tahminlerini yüzde 36 seviyesine sabit bıraktı.

Bloomberg HT'nin haberine göre karar öncesi, kalan dört toplantıda 250 baz puanlık kademeli indirim öngören Morgan Stanley ekonomistleri, yeni projeksiyonunda eylülde 300, ekim ve aralıkta ise 200'er baz puanlık indirim beklediklerini duyurdu.

Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisinde yükselme

Ekonomistler Hande Küçük ve Arnav Gupta'nın da yer aldığı imzalı yıl değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi.

Aynı şekilde, Garanti BBVA ekonomistleri de TCMB kararı sonrası yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 36 olarak korudu. Eylül toplantısından sonra faiz indirimlerinin hızının yavaşlamasını bekleyen kurum, ekim ve aralık aylarında 200'er baz puanlık indirim öngörüyor.

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