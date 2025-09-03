Morgan Stanley Fed'den bu ay faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley, Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentisini sürdürüyor ve Eylül ayında bir indirim öngörse de, bu kararın kesin olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Banka, Fed'in faiz indirimlerini etkileyebilecek potansiyel risklere dikkat çekiyor.

Analistler, Ağustos ayında açıklanacak güçlü istihdam verileri (yaklaşık 225 bin artış gibi) veya tarifeler kaynaklı keskin bir enflasyon artışının Fed'in bu ay faiz indirme kararını erteleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, Fed içindeki politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıklarının ve bazı üyelerin faiz indirimleri için erken olduğu düşüncesinin de bir engel oluşturabileceği vurgulanıyor.

Öte yandan, istihdam piyasasında yaşanacak önemli bir düşüşün, piyasaların daha erken ve büyük faiz indirimleri fiyatlamasıyla birlikte Fed'i harekete geçmeye zorlayabileceği ifade ediliyor. Morgan Stanley, tüm bu faktörlere rağmen Fed'in gelecek yıla doğru daha güvercin bir yol izleyeceği görüşünü koruyor. Firma, 2026 yılı sonuna kadar Fed'in üçer aylık faiz indirimlerine devam ederek federal fon oranının %2,75 ila %3,00 seviyesine ineceğini tahmin ediyor.