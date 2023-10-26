Morgan Stanley'de CEO değişimi

Morgan Stanley, 1 Ocak 2024'te CEO olarak James Gorman'ın yerini Ted Pick'in alacağını söyledi.

Morgan Stanley'in açıklamasına göre, bankanın Wall Street operasyonlarına liderlik etmek üzere kademe kademe yükselen Morgan Stanley emektarlarından Pick, aynı zamanda New York merkezli bankanın yönetim kuruluna da katılacak. James Gorman ise açıklanmayan bir süre boyunca icra başkanı olarak kalacak.

Morgan Stanley, Mayıs ayında Gorman'ın bir yıl içinde görevinden ayrılmayı planladığını ve halefini bankanın üç ana bölüm başkanından biri arasından seçeceğini açıklamıştı. Pick, bankanın yatırım bankacılığı ve ticaret faaliyetlerini içeren kurumsal menkul kıymetler grubuna liderlik etti ve son iki yıldır Morgan Stanley'nin eş başkanlığını yaptı.