Morgan Stanley'den "dijital euro" yorumu

Morgan Stanley, dijital euronun kullanıma girmesi halinde banka mevduatlarında yüzde 8 düşüş olacağını tahmin etti.

16.06.2021 19:29:000
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Morgan Stanley'den "dijital euro" yorumu

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley analistleri tarafından yapılan tahminler, Avrupa Merkez Bankası'nın dijital euro çıkarması halinde Euro Bölgesi'ndeki bankaların müşteri mevduatlarının yüzde 8'ini kaybedeceklerini öngördü.

Morgan Stanley analistleri bu tahminlerini, 15 yaşın üzerindeki tüm Euro Bölgesi vatandaşlarının tamamının, dijital euronun çıkarılması halinde ECB kontrolündeki dijital bir cüzdana bir vatandaşın aktarabileceği maksimum miktar olacağı öngörülen 3 bin euroyu aktaracaklarını temel aldı.

Analistler yaptıkları değerlendirmede, "Bu durum teorik olarak Euro bölgesi toplam mevduatlarını 873 milyar euro, yüzde 8 azaltacak" ifadelerini kullandılar.

Morgan Stanley'e göre mevduatlarda azalma Baltık ülkeleri, Çekya, Slovenya,
Slovakya ve Yunanistan gibi küçük ülkelerde yüzde 8 ortalamasının çok üzerine çıkacak. Kişi başına 3 bin euronun dijital cüzdana aktarılması bu küçük ülkelerde toplam mevduatları yüzde 17-30 arasında aşağı çekecek.

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