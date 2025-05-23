Morgan Stanley'den faiz indirimi açıklaması

Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.

23.05.2025 16:02:010
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Morgan Stanley'den faiz indirimi açıklaması

Morgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.

Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı.

Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.

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