Moskova borsasında ethereum bağlantılı vadeli işlemler başlıyor

Moskova Borsası (MOEX), kripto para birimi ethereuma yatırım yapan iShares Ethereum Trust borsa yatırım fonunda (ETF) vadeli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

30.07.2025 14:33:220
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Moskova borsasında ethereum bağlantılı vadeli işlemler başlıyor

MOEX'ten yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren iShares Ethereum Trust (ETF) üzerinden vadeli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin sadece nitelikli yatırımcılara açılacağı bilgisine yer verildi.

MOEX, 10 Haziran'da Bitcoin endeksinin hesaplanması ve yayınlanması ile BlackRock şirketine ait iShares Bitcoin Trust ETF'i üzerinde işlemlerin yapılmasına başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların popülerliği son dönemde artarken, Rus şirketleri de uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.


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