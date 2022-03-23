Moskova Borsası'nda işlemler yarın başlayacak

Moskova Borsası'nda işlemler yarın sınırlı sayıda hisselerde tekrar başlayacak.

23.03.2022 15:13:000
Paylaş Tweet Paylaş
Moskova Borsası'nda işlemler yarın başlayacak

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nın yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere açılacağı belirtildi.

İşlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi.

Bankanın yayımladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ömürde yeni denge

Ömürde yeni denge

İkinci kariyer

İkinci kariyer

Daha hızlı!

Daha hızlı!

2030'a kadar 10 kat büyürüz

2030'a kadar 10 kat büyürüz

Belirsizlik fırtınası geliyor

Belirsizlik fırtınası geliyor

Küresel ağımızı büyüteceğiz

Küresel ağımızı büyüteceğiz

Yorum Yaz