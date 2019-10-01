Motorin fiyatlarına 26 kuruşluk indirim

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 26-27 kuruş indirim yapılacak.

18 MART, 20200
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Motorin fiyatlarına 26 kuruşluk indirim

Akaryakıtta yeni bir indirim daha var. Bu kez motorin fiyatında indirime gidilecek.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorinin litre fiyatı, 26-27 kuruş düşecek. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,75 liradan 5,49'a; İstanbul'da 5,69 liradan 5,43'e; İzmir'de ise 5,76 liradan 5,50'ye düşecek.

Ancak indirime rağmen motorin fiyatı benzinden yüksek olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35; İzmir'de 5,45; Ankara'da 5,44 liradan satılıyor.

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