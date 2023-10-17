Motorine yeni zam: Savaş etkisi mi?

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam gelirken fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,64 TL, Ankara’da 34,27 TL, İzmir’de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.