Motorine zam geldi: Litresi 40 lirayı aştı

Uluslararası fiyatlardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.06 lira zam geldi.

Motorinin litre fiyatına 2.06 lira zam geldi. Böylece motorinin litre satış fiyatı pek çok şehirde 40 liranın üzerine çıktı.

Uluslararası fiyatlardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.06 lira zam geldi. Zammın ardından İstanbul'da motorinin litresi 39.98 liraya, Ankara'da 40.52 liraya, İzmir'de 40.71 liraya, Adana'da 40.96 liraya, Bursa'da 40.60 liraya, Diyarbakır ve Antalya'da ise 41.23 liraya çıktı.

Son zamla beraber motorin fiyatları 2023 genelinde yüzde 81 artmış oldu. Benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.