Motorine zam: Rekor kırdı

Son zamla motorin fiyatı rekor seviyeye yükseldi. Motorinin litre fiyatı son yapılan zamla birlikte 44 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördü.

13.02.2024 09:40:300
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Motorine zam: Rekor kırdı

Akaryakıtta zamlara bir halka daha eklendi. Motorinin litre fiyatına 2,57 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 44,29 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Benzinin litre fiyatı 39,42 TL'de kaldı. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.

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