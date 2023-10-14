MSC Cruises gemileri Hayfa yerine İstanbul'a

MSC Cruises, İsrail'deki jeopolitik durum ışığında, MSC Sinfonia ve MSC Musica gemilerinin Doğu Akdeniz seyahat programlarını revize etti.

MSC Cruises tarafından yapılan açıklamaya göre, MSC Sinfonia'nın sezon boyunca devam edecek 11 gecelik sekiz yolculuğunda, İsrail'in Hayfa Limanı yerine İstanbul Limanı’na seferler düzenlenecek. Program kapsamında bulunan Rodos yerine Pire Limanı; Limasol Limanı yerine ise İzmir Limanı yer alacak.

21 Ekim'den itibaren MSC Sinfonia'nın yeni seyahat programı, İtalya'nın Cenova, Civitavecchia ve Messina limanlarını, ardından Pire, İzmir, İstanbul ve Girit’te Heraklion limanlarını kapsayacak ve gemi İtalya’nın Cenova kentine dönecek.

Doğu Akdeniz programı gerçekleştiren bir diğer gemi olan MSC Musica'nın ise sezon boyunca yapacağı 7 gecelik üç yolculuğunda, 18 ve 25 Ekim'de Hayfa'nın yerine Rodos, 1 Kasım'daki yolculuğunda ise Marmaris bulunacak.

MSC Cruises Üst Yöneticisi (CEO) Gianni Onorato, yolcularının ve mürettebatının güvenliğinin her zaman en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Kış ayları için cazip bir alternatif sunmak amacıyla, MSC Sinfonia ve MSC Musica'nın seyahat programlarını hızla revize ettik." ifadelerini kullandı.

MSC Cruises, değişiklikten etkilenen tüm yolcuları ve seyahat acenteleri ile iletişim sürecini başlattı. Şirket ayrıca mevcut yolcuların yanı sıra kış aylarında Doğu Akdeniz'de tatil rezervasyonu yaptırmak isteyen herkes için güncel bilgi sağlamak amacıyla yeni seyahat programlarının onaylanmış ayrıntılarını web sitesinde paylaşacak.