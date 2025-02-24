MTA sözleşmeli personel alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 30 sözleşmeli personel istihdam edecek. MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

24.02.2025 10:19:250
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MTA sözleşmeli personel alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) sözleşmeli personel istihdam etmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, MTA, jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alacak.

Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

MTA, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca belirlenen genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.

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