MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek olan verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

31.01.2025 09:33:260
Paylaş Tweet Paylaş
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek.

2025 yılına ilişkin MTV'nin taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebilecek. Dijital kanallardan saat 23.50'ye kadar ödeme yapılabilecek.

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Samsung Türkiye, yapay zeka yatırımlarını açıkladı

Samsung Türkiye, yapay zeka yatırımlarını açıkladı

Gates'in Harvard profesörünün pişmanlığı

Gates'in Harvard profesörünün pişmanlığı

Yeni CEO'ların görevde kalma süresi neden düştü?

Yeni CEO'ların görevde kalma süresi neden düştü?

KKM stok bakiyesi aralıkta sıfırlandı

KKM stok bakiyesi aralıkta sıfırlandı

Kadınların konut alımı Cumhuriyet tarihinin zirvesinde

Kadınların konut alımı Cumhuriyet tarihinin zirvesinde

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Yorum Yaz