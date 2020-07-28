'Mucize hikayeler peşindeyiz'

Early Bird Digital East Fund, sadece teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Toplam 300 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Yatırımlarının yarısını Türk start up’lara yapmayı planlıyor.

Yıllık 20 milyon dolarlık yatırım bütçesi olan fon, önümüzdeki dönemde 15-20 şirketi desteklemek hedefinde… Early Bird Digital East Fund Kurucu Ortağı Cem Sertoğlu, "Her başarı hikayesi bir mucize. Mucize hikayeleri bulup desteklemeye çalışıyoruz" diyor.

2013 yılında kurulan Early Bird Digital East Fund, bugüne kadar GittiGidiyor, Yemeksepeti, Trendyol, Dolap, Tapu.com ve Paraşüt gibi Türkiye’den çıkan yıldız start up’lara yatırım yaptı. Toplam 300 milyon dolarlık bir hacme sahip olan fonun odağında Türkiye ve Doğu Avrupa’daki teknoloji şirketleri var.

Ağırlıklı global oyuncu olma yolundaki girişimlere ya da iç pazarda iddiasını artıran start up’ların pazar lideri olmaları için sermaye desteği sağlamaya çalışan Early Bird Digital East Fund, 150 milyon dolarlık ilk fonunda 15 girişime yatırım yaptı.

Geçen yıl hayata geçirdiği 150 milyon dolarlık ikinci fon kapsamında ise üç şirkete yatırım gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde 15-20 şirkete daha yatırım yapmayı planlayan fon, Türkiye pazarıyla da yakından ilgili. Yatırımlarının yüzde 50’sini Türkiye’ye yapacaklarını belirten Early Bird Digital East Fund Kurucu Ortağı Cem Sertoğu, “Yıllık yatırım bütçemiz 20 milyon dolar.

Bu bütçenin yarısını Türk start up’lara yatırım yaparak değerlendireceğiz” diyor. Early Bird Digital East Fund Kurucu Ortağı Cem Sertoğu, yeni fonları, yatırım kriterleri ve korona virüsün yatırım hedeflerini nasıl etkilediğini Start Up Dergisi'ne anlattı.

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