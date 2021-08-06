Meteorolojiden müjde: Muğla'da hava serinliyor, Antalya'da sağanak bekleniyor

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarından en çok etkilenen illerden Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla'da ise hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

6.08.2021 15:01:000
Paylaş Tweet Paylaş
Meteorolojiden müjde: Muğla'da hava serinliyor, Antalya'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine orman yangınlarının meydana geldiği illerde hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yangından etkilenen illerden Adana'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Antalya genelinde de yarın gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini kaydeden Çelik, Muğla'da ise yağış öngörülmediğini ancak sıcaklık düşüşü ve nem artışının il genelinde etkili olacağını bildirdi.

Çelik, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerindeki hava durumuna ilişkin ise şunları paylaştı: 

"Sıcaklıklar bölgede 10 gündür mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyrediyordu. Ancak yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Yağışlarla nem de artacak. Dolayısıyla yangın çıkma ihtimali azalacak ve süren yangınların kontrol altına alınması kolaylaşacak. Meteorolojik parametreler bu ihtimalleri destekleyecek nitelikleri taşıyor."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yaralar iyilikle sarılıyor

Yaralar iyilikle sarılıyor

Fırsat buldukça yatırım yapıyoruz

Fırsat buldukça yatırım yapıyoruz

Hedef Avrupa'da büyümek

Hedef Avrupa'da büyümek

Zincirde dönüşüm kazandırdı

Zincirde dönüşüm kazandırdı

Ciroyu 4'e katlarız

Ciroyu 4'e katlarız

Liderliğimizi güçlendireceğiz

Liderliğimizi güçlendireceğiz

Yorum Yaz