Meteorolojiden müjde: Muğla'da hava serinliyor, Antalya'da sağanak bekleniyor

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarından en çok etkilenen illerden Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla'da ise hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine orman yangınlarının meydana geldiği illerde hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yangından etkilenen illerden Adana'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Antalya genelinde de yarın gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini kaydeden Çelik, Muğla'da ise yağış öngörülmediğini ancak sıcaklık düşüşü ve nem artışının il genelinde etkili olacağını bildirdi.

Çelik, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerindeki hava durumuna ilişkin ise şunları paylaştı:

"Sıcaklıklar bölgede 10 gündür mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyrediyordu. Ancak yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Yağışlarla nem de artacak. Dolayısıyla yangın çıkma ihtimali azalacak ve süren yangınların kontrol altına alınması kolaylaşacak. Meteorolojik parametreler bu ihtimalleri destekleyecek nitelikleri taşıyor."