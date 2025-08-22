Musk, OpenAI teklifinde Zuckerberg'den destek istedi

Elon Musk'ın, bu yılın başlarında konsorsiyumu adına OpenAI için yaptığı 97,4 milyar dolarlık satın alma teklifine Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i dahil etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın, OpenAI için yaptığı 97,4 milyar dolarlık satın alma teklifine Meta CEO’su Mark Zuckerberg’i dahil etmeye çalıştı. Ancak Zuckerberg teklife katılmadı. Bu bilgi OpenAI'nin Perşembe günü mahkemeye sunduğu belgelerde yer aldı.

Mahkeme dosyasına göre Musk, ChatGPT’nin sahibi OpenAI’nin olası finansman düzenlemeleri ve yatırımlar konusunda Zuckerberg ile iletişim kurdu. Musk, söz konusu görüşmeleri yeminli sorgulamalarda açıkladı.

OpenAI ile doğrudan rekabet eden Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

OpenAI, mahkemeden Meta’ya, OpenAI’a yönelik herhangi bir teklif ya da şirketin yeniden yapılanma veya yeniden sermayelendirme planlarına ilişkin belgeler sunması için emir verilmesini istedi. Şirket, “Meta’nın Musk veya diğer teklif sahipleriyle yaptığı yazışmalar, teklifin sebebini ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, bu ayın başlarında verdiği kararda Musk’ın, basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, yasal iddialar ve “OpenAI varlıkları için sahte bir teklif” yoluyla şirkete zarar vermeye çalıştığı yönündeki suçlamalarla yüzleşmesi gerektiğini hükmetmişti.

Ayrıca, Tesla CEO’su Musk, geçen yıl OpenAI ve CEO’su Sam Altman’a karşı şirketin kâr amacı gütmeyen yapıdan kâr amaçlı modele geçişi nedeniyle dava açmıştı. OpenAI ise bu yıl Nisan ayında Musk’a karşı, karşı dava açarak yanıt vermişti.