Musk'ın 56 milyar dolarlık maaşına iptal yolu açıldı

ABD'de yargıç, Tesla CEO'su Elon Musk'a ödenen maaş paketinin iptalinin önünü açan bir karara imza attı.

31.01.2024 09:39:440
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Musk'ın 56 milyar dolarlık maaşına iptal yolu açıldı

ABD'de yargıç, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın maaş paketinin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı.

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta'nın açtığı davada görüşünü açıkladı. Yargıç, McCormick görüşünde, Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin "akıl almaz bir meblağ" olduğunu ve Tesla'nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

McCormick, davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadesini kullandı.

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