Musk'tan hükümet için ilk görev: Evden çalışmaya son

Hükümet genelinde uzaktan çalışmanın sonlandırılmasının "kesinlikle masada" olduğu ancak bunun federal hükümete ne kadar tasarruf sağlayacağının henüz bilinmediği ifade edildi.

21.11.2024 10:14:260
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Musk'tan hükümet için ilk görev: Evden çalışmaya son

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atanan iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin ilk iş olarak federal çalışan sayısını azaltmak için kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği belirtildi.

CNN'nin haberine göre, Musk ve Ramaswamy'nin federal çalışanların "gönüllü olarak işten ayrılması için" federal kurumlarda uzaktan çalışmayı derhal sona erdirerek herkese haftanın 5 günü ofise gelmeyi zorunlu kılmayı planladığı açıklandı.

Bu tür bir zorunluluğun, Washington DC'deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birlikte birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı, bunun da yeni Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete para tasarrufu sağlamasına yardımcı olacağı iddia edildi.

Hükümet genelinde uzaktan çalışmanın sonlandırılmasının, "kesinlikle masada" olduğu ancak bunun federal hükümete ne kadar tasarruf sağlayacağının henüz belirsiz olduğu ifade edildi.

Uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan var

ABD Personel Yönetimi Ofisinden alınan verilere göre, ülkede şu anda uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan bulunuyor. Her kurum, ihtiyacına göre uzaktan çalışma politikasını kendi belirlediği için tüm federal çalışanların haftada beş gün ofiste olması gerekmiyor.

Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıklamıştı.

Trump, yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını savunarak, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtmişti.

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