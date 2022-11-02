Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 'Adım Adım Oluşumu'na verildi

Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl 6'ncı kez sahibini buldu.

Yardımseverlik koşuları ile bireylerin ve kurumların spor yoluyla harekete geçmesini sağlayarak toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan “Adım Adım Oluşumu”, 6'ncı kez düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahibi oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl 6'ncı kez sahibini buldu.

2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, “Yardımseverlik Koşuları” ile Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, bireyler ve kurumlardaki bilinirliğini artırmasına, bağış kaynaklarının geliştirilmesine öncülük eden Adım Adım Oluşumu’nun oldu.

Çevre, eğitim, sokak hayvanları, kültür, sanat, spor, insan hakları, sosyal hizmetler, bilim ve teknoloji gibi birçok farklı alanda sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Adım Adım Oluşumu’nun kuruluş felsefesini oluşturan birliktelik, birlikte başarma, takım ruhu oluşturma, yardımseverliği ön plana çıkarma, dostluğu pekiştirme gibi değerler, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi tarafından ödüle lâyık görülen ilk kurum olmasını sağladı.

“İyilik Peşinde Koşmak” hedefi ile bireylerden başlayarak kitleleri ve toplumu spor yapmaya teşvik etmesi, katılmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu dijital platformu olan İyilik Peşinde Koş Platformu’nu kurması da Adım Adım’ın ödül alma gerekçeleri arasında yer aldı.

Koç Holding tarafından, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İlk kez bir kuruma verilen Mustafa Koç Spor Ödülü’nü Adım Adım Oluşumu adına Eş Kurucuları Itır Erhart ve İ. Renay Onur aldı.

Spora ve sporcuya verdiği kıymeti tüm kamuoyuyla paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, “Mustafa Koç Spor Ödülü, sevgili Mustafa’yı hep birlikte anmak, Mustafa’yı Mustafa yapan değerleri anımsamak, onun spora ve sporcuya verdiği kıymeti tüm kamuoyuyla paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Mustafa Koç'un, yalnızca spor alanında değil, hayatının tamamında, "Olimpik değerler" olarak nitelenen, dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi birçok değerin savunucusu olarak yaşadığını aktaran Caroline Koç, "Sporun birleştirici gücünün, insanları dayanışma zemininde buluşturduğuna gönülden inanırdı. Kendisi de aktif spor yaşamında, sadece kazanmak için yarışmadı. Sporun bu değerlerini ve ‘Fair Play’i, başarının ve performansın her daim önünde tuttu. Bu nedenle, kıymetli proje ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte, 2017 senesi itibarıyla hayata geçirdiğimiz, Mustafa Koç Spor Ödülü’nün kalıcı temasını, ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirledik.” değerlendirmesinde bulundu.

Törenin özel konuğu olarak katılan olimpik atıcı Danka Bartekova’ya katılımı için teşekkür eden Caroline Koç, Danka'nın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde üyelik görevini başarıyla sürdürdüğünü, özellikle kadınların güçlendirilmesi ve gençlerin gelişimine yönelik yürüttüğü pek çok projeyle de herkese ilham kaynağı olduğunu belirtti. Koç, “Mustafa, her zaman hayattan büyüktü ve onu her daim milyonların kalbinde yaşatacak bir hayat yaşadı. Bugün yine çok sevdiği, gücüne inandığı bir konu olan spor ile ve sahip olduğu tüm insani değerlere dokunarak adını anıyor olmak ve bunu sizlerle paylaşmak büyük mutluluk.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Koç Spor Ödülü bir onurlandırma ve daha iyisine teşvik etme mahiyeti taşıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de, “Saygıdeğer bir iş insanı, sporcu, spor yöneticisi, sporun destekçisi ve olimpik değerleri yaşamının her alanında özümsemiş ve teşvik etmiş olan Mustafa Koç’u, bu vesile ile bir kez daha rahmetle anıyorum. Mustafa Koç Spor Ödülü sportif başarıların ötesinde, olimpik değerleri benimseme, iyi insan olma ve geniş kitlelere ilham verme gibi kriterleriyle bir spor ödülünün çok üzerinde, bir onurlandırma ve daha iyisine teşvik etme mahiyeti taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Adım Adım Kurucu Üyesi Itır Erhart ise, “10 yıl süren felsefe eğitimim boyunca büyük filozofların ‘Mutluluk nedir?’ sorusuna verdikleri cevapları tartıştık. İlk gönüllülük deneyimim sonrasında cevabın Aristoteles’in ‘mutluluk’ kavramında olduğunu fark ettim. ‘Kendimizi, tüm potansiyelimizi gerçekleştirdiğimizi, türümüzün ve diğer canlıların iyi olma haline küçük de olsa bir katkı sunduğumuzu fark ettiğimizde hissettiğimiz ‘tamamlanma’ hissi. Biz Adım Adım hayalini kurarken, sistemi kurgularken, hedefler koyarken umutluyduk." ifadelerini kullandı.

Adım Adım Kurucu Üyesi Renay Onur da, “Hepinizin, hepimizin değerlisi Mustafa Koç’un ismini taşıyan bu ödüle lâyık görülen ekibin üyesi olarak daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Onur, koşucusu, bağışçısı ve faydalanıcısı ile Adım Adım Ailesi'nin 15 yılda 1 milyon kişilik bir aile olduğunu bildirerek, sporun birleştirici gücüne işaret etti.

Olimpik atıcı Danka Bartekova ise sporun gerçekten dünyayı değiştirme gücünün olduğunu anlatarak, "Mustafa V. Koç’un bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini biliyorum ve bugün burada olmamızın nedeni de bu. Bir atlet olarak Türkiye’deki herkese önemli olanın gol atmak, daha hızlı koşmak, daha yukarı zıplamak veya hedefi vurmak olmadığını, spor yoluyla daha iyi bir dünya yaratmak olduğunu hatırlatan Mustafa V. Koç’a miras bıraktığı değerler için müteşekkirim.” ifadelerini kullandı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Efe Aydan, Milli Basketbolcu, Avrupa Karmasına Seçilen İlk Türk Sporcu Prof. Dr. Hülya Aşçı, FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel, İKSV, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, WWF, Entek ve Bilkom Yönetim Kurulu Üyesi Oya Ünlü Kızıl'dan oluştu.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi'nde, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener yer aldı.