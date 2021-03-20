Naci Ağbal, Merkez Bankası başkanlığı görevinden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Naci Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ağbal, görevden alınan üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal’dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da görevden alınmıştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu perşembe günkü toplantısında, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartmıştı. Piyasanın beklentisi faizin 100 baz puan artırılması yönündeydi. Karar metninde önden yüklemeli, güçlü bir sıkılaştırmaya karar verildiği belirtilmişti.

7 Kasım 2020'de Ağbal'ın göreve gelmesinden itibaren TCMB faiz oranlarını toplamda 875 baz puan artırdı. Ağbal göreve geldiğinde bir haftalık repo faizi 10,25 düzeyindeydi.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Kavcıoğlu, 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bayburt milletvekili seçilmişti.

23 Mayıs 1967 Bayburt doğumlu olan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü, Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

Kavcıoğlu'nun 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.