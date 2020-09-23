Nakit yönetiminde yeni trendler neler?

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşüm ve Nakit Yönetimi Forumu”nda, şirketlerdeki örnek uygulamalar ele alındı.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından Paynet işbirliği ile düzenlenen “Dijital Dönüşüm ve Nakit Yönetimi Forumu”nda, lider şirketlerin CEO’ları şirketlerindeki örnek uygulamaları ve son teknolojik gelişmeleri anlattılar.

Moderatörlüğünü Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün yaptığı foruma, Paynet CEO’su Serkan Çelik, BSH CEO’su Gökhan Sığın ile Petronas Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Burak Işıldak katıldı.

“Büyük Buhran’dan sonraki en büyük kriz”

Forumun açılışında konuşan Sedef Seçkin Büyük, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yıl yayınladığı bir raporda 2020’de pandemi nedeniyle yaşanan global ekonomik sıkıntıların 1929 yılındaki Büyük Buhran’dan sonra yaşanan en derin kriz olarak nitelendirildiğine dikkat çekti. Büyük, bu nedenle iş liderlerinin gündemlerinde “nakit yönetimi” ve “dijitalleşmenin nakit yönetimine katkıları” gibi başlıkların ilk sıralara yerleştiğine işaret etti.

“Geleneksel tahsilat yöntemleri bitiyor”

Para akışının devamının garanti altına alınmasının şirketlerin önündeki en ciddi problem olduğuna dikkat çeken Paynet CEO’su Serkan Çelik de, “Yaygın bir ağ içerisinde yüklü miktarlarda tahsilat yapmak zorunda olan şirketlerin, geleneksel yöntemlerle tahsilat yapmasının bundan sonraki dönemde çok olası değil” diye konuştu. Bir yandan sürekli yeni çözümler yaratmak gerektiğini, diğer yandan ise iş ortaklarının kendi işlerini büyütmelerini desteklemek gerektiğini kaydeden Çelik, oerakende satış noktalarının daha güçlü ve efektif çalışması için finansal çözümlere odaklanmak gerektiğini vurguladı.

“Eskiden kredi kartı olan, Hollywood yıldızı gibi ilgi görürdü”

Petronas Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Burak Işıldak da teknolojik gelişmeler ile birlikte tahsilat sistemlerindeki büyük değişime dikkat çekti. Madeni yağ sektörüne giriş yaptığı 26 yıl önce, bugün kullanılan finansal araçlarının neredeyse hiçbirinin olmadığını anlatan Işıldak, “Kredi kartını cebinden çıkartan adam, Hollywood yıldızı gibi ilgi görürdü. Ama o kredi kartından parayı tahsil edecek sistem yoktu” dedi.

“Kuralları tüketici belirliyor”

BSH CEO’su Gökhan Sığın ise, müşterilerle bayi ve dağıtım sistemlerini ayrı ele almak gerektiğini söyledi. Şirketlerin yaşamasını sağlayan müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını takip ederek, buna uygun çözümler üretmek gerektiğini belirten Sığın, “Tüketiciler uzun süredir zaten ticarette nakidi, kredi kartını ve senedi kullanmaya devam ediyor. Yani tüketicinin harcama yaparken kullandığı yöntemler, nakit akışının da nasıl olacağını belirliyor” şeklinde konuştu.