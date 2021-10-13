Nakliye krizi: İngiliz limanında konteynırlar birikiyor

Felixstowe limanında nakliye krizi nedeniyle biriken konteynırlar büyük gemilerin yük boşaltmasına da engel oluyor.

13.10.2021 09:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
Nakliye krizi: İngiliz limanında konteynırlar birikiyor

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, İngiltere’deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe’un konteynırlarla dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini bildirdi.

Danimarkalı konteyner şirketinden AA muhabirine yapılan açıklamada, İngiltere’nin toplam konteynır ticaretinin yüzde 36’sının yapıldığı ülkenin doğusundaki Felixstowe limanında biriken konteynırlar nedeniyle artık büyük gemilerin yük boşaltamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şirkete ait büyük kargo gemilerinin Bristol gibi alternatif limanlara yönlendirildiği, daha sonrasında ise küçük kargo gemileriyle ihtiyaç olduğu kadar yükün Felixstowe limanına getirildiği belirtildi.

Nakliye aracı sürücülerinin sayısı yetersiz

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede, Brexit ve Kovid-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

İstasyonların önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

Ülkede silahlı kuvvetler personeli, 4 Ekim'den itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamıştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü sürücü olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği’nin (PRA) 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının yüzde 10'unda halen akaryakıtın bulunmadığını belirtilmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa güne yükselişle başladı: Hangi endeksler arttı?

Borsa güne yükselişle başladı: Hangi endeksler arttı?

AB, ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

AB, ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi

Nakliye krizi: İngiliz limanında konteynırlar birikiyor

Nakliye krizi: İngiliz limanında konteynırlar birikiyor

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn konuştu: Japonya’dan neden kaçtı?

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn konuştu: Japonya’dan neden kaçtı?

Sağlık Bakanı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı arttı

Sağlık Bakanı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı arttı

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı: 13 Ekim gündemi

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı: 13 Ekim gündemi

Yorum Yaz