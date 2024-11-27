Nasıl başardı? 5 yılda 20 kat büyüme hedefi

Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, “5 yılın sonunda Trio Mobil’i 2-3 bin kişinin çalıştığı, dünyanın her yerinde ofisi olan, şu ankinin 20 katı büyüklüğünde bir yapı hayal ediyoruz” diyor.

2011’de kurulan Trio Mobil, bugün 250’den fazla çalışanıyla 65 ülkede faaliyet gösteriyor. Müşterileri arasında Coca-Cola’dan Unilever’e, Mercedes- Benz’den Ford’a, PepsiCo'dan Beko'ya kadar dev şirketler yer alıyor. Trio Mobil’in gelecek 5 yıl hedefleri büyük. Trio Mobil Kurucu Ortağı ve CEO’su Nevzat Ataklı, “5 yılın sonunda Trio Mobil’i 2-3 bin kişinin çalıştığı global bir organizasyona dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dünyanın her yerinde ofisi olan, şu ankinin 20 katı büyüklüğe ulaşmış bir yapı hayal ediyoruz” diyor.

Sunduğu entegre platformla fabrika, depo ve lojistik operasyonlarında iş güvenliği ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılayan Trio Mobil, sunduğu çözümlerle markaların 1 milyondan fazla çalışanını koruyor. Bugüne kadar 3 turda 34 milyon dolar yatırım alan Trio Mobil, son turda aldığı 26,5 milyon dolarlık yeni finansmanla global etkisini artırmayı, küresel müşterilerine global pazarda daha güçlü destek sağlamayı ve büyüme stratejisini ivmelendirmeyi hedefliyor...

Nevzat Ataklı ile yaptığımız röportajın yer aldığı Start Up Dergisi'ne BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ