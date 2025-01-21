Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Nedim Türkmen, ekonomi ve mali gündeme ilişkin görüşleriyle 2019'dan bu yana Bloomberg HT yayınlarına da düzenli olarak katılıyordu.

Sözcü'de yer alan habere göre Nedim Türkmen de facianın yaşandığı oteldeydi.

Ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan edim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata'nın (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdiği öğrenildi.