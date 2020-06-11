Nesine.com canlı İddaa dönemine yeni altyapısıyla girdi

Hiper bütünleşik çözümler ile canlı iddaa için gereken altyapı ihtiyacını karşılayan nesine.com, kullanıcılarına eksiksiz bir hizmet v.ermek için teknoloji altyapısını 3 kat büyüttü

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yasal elektronik bayii olarak 2006 yılından bu yana hizmet veren şans oyunlarının yenilikçi sitesi Nesine.com, sağlam alt yapısı ve teknoloji donanımı ile anlık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin lider şans oyunları şirketi Nesine.com, canlı iddaa ile birlikte artan gerçek zamanlı işlem ihtiyacını karşılamak üzere yatırımlarını gerçekleştiriyor.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce hazırlık dönemine başladıklarını belirten Nesine CTO’su Koray Kabadayı, “Canlı iddaa ile birlikte altyapımızdaki yükün artacağını öngörüyorduk. En az 3 kat büyüme yaşanmasını tahmin ederek sürdürülebilir bir sistem yapısında büyümeyi planladık. Araştırmalarımız sonucunda bu yükü kaldırmak ve yeterli büyümeyi sorunsuz sağlayabilmek için, geleceğe hazır Dell EMC’nin VxRail hiper bütünleşik altyapılarını kullanmaya karar verdik. Böylece sunucu, veri depolama ve ağ katmanlarını bir arada büyütebilecek, yönetebilecek bir yapıya kavuştuk” dedi. Kabadayı’nın verdiği bilgilere göre, tüm kurulum 1 gün içerisinde gerçekleşirken, performansta önemli bir artış yaşanırken cevap verme süreleri kısaldı.

Tüm sistem için tek noktadan destek

VMware entegrasyonu, kolay yönetim ve kolay büyüme fırsatlarını göz önünde bulundurarak yeni altyapıya geçtiklerini belirten Kabadayı, özellikle tüm sistem için tek bir kontaktan destek alabilmelerinin oldukça değerli olduğunu belirtti. Tek bir markaya ya da sisteme bağımlı olmadan çalışan sistemler sayesinde BT altyapısının bütünleştirildiğini ve modernize edildiğini ifade eden Nesine CTO’su, canlı bahis için gereken tüm ihtiyaçları karşıladıklarını belirtti. 28 Ağustos 2019 tarihinde başlayan canlı iddaa uygulamasında, Nesine.com yüksek kesintisizlik oranıyla kullanıcıların tercihi olmayı başardı.

Dell EMC VxRail hiper bütünleşik altyapılar hakkında daha fazla bilgi için www.dellemc.com/tr-tr/converged-infrastructure/vxrail/index.htm adresini kullanabilirsiniz.