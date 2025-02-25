Nestle 20 yılda 432 milyon frang yatırım yaptı

PwC ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Nestlé Türkiye 2023 yılında Türkiye ekonomisinde toplam 33,6 milyar Türk lirası karşılığı katma değer yarattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan şirketin, son 20 yılda ülkeye yaptığı yatırım 432 Milyon İsviçre frangına ulaştı. Üretiminin yüzde 86’sını yerel kaynaklarla gerçekleştiren Nestlé Türkiye, 2025 yılında Türkiye’deki 6. fabrikasını açacak.

Cumhuriyet tarihinin ilk global yatırımcılarından biri olan Şirket, PricewaterhouseCoopers (PwC) ile yarattığı etkiyi somut bir şekilde ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada şirketin Türkiye’nin ekonomik yapısının ayrılmaz parçaları olarak yatırım, istihdam ve devlet gelirlerine sağladığı katkılar öne çıkıyor. Yerel istihdam, ekonomik canlandırma ve ülke ekonomisine katkı yaratmada önemli bir rol oynayan Nestlé Türkiye’nin 2023 yılındaki toplam katma değeri 33,6 milyar Türk lirasına ulaştı. Bugün 2 bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren Nestlé Türkiye, ülkemizde toplam 17 bin 400 kişiye istihdam yaratıyor.

Yarısı son dört yılda olmak üzere Türkiye’de son 20 yılda 432 milyon İsviçre frangı tutarında yatırım yapan Nestlé’nin yatırım odaklarının başında iç pazar taleplerinin değerlendirilmesi için kapasite artırımı ve yerelleştirme geliyor. Bursa Karacabey, Balıkesir, Kestel ve İnegöl’de toplam altı fabrikası bulunan Nestlé Türkiye’nin toplam üretiminde 106 yerel üretici ile iş birliği yapılıyor ve üretimin yüzde 86’sında yerel kaynakları kullanılıyor.

Nestlé Türkiye 2025 yılında yeni evcil hayvan maması fabrikasını faaliyete geçirecek. Çeşitli fazlar halinde ilerleyen bu yatırım 98 Milyon İsviçre frangı olurken, şirketin Türkiye’deki altıncı fabrikası olacak. Fabrikadan bölgeye ihracat da gerçekleştirilecek.







