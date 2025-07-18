Net finansal pozisyon açığı ilk çeyrekte 1,4 puan azaldı

Yılın ilk çeyrek sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 136 trilyon TL, yükümlülükleri ise 146 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 1,4 puan azalarak %22,8 seviyesinde oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYİH’nin %3,29’u ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYİH’nin %5,82’si oranında net borç alan konumundadır.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlenmiştir.

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık %60’lık pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluşmaktadır.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla %64 ve %50’lik pay ile firmaların birbiri ile ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici olmuştur.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYİH’ye oranı 2025 yılının birinci çeyreğinde %93 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı artmıştır."