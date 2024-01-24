Netflix, 2023 son çeyrek bilançosunu açıkladı

Netflix 2023'ün son çeyreğinde 13 milyonu aşkın yeni abone kazandı .Dijital yayın platformunun dünya genelinde toplam abone sayısı 260 milyonun üzerine çıktı.

24.01.2024 10:37:160
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Netflix, 2023 son çeyrek bilançosunu açıkladı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttı.

Netflix, 2023'ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artışla 8,83 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2022'nin aynı döneminde 7,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 938 milyon dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 55 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 12 sentten 2,11 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 13,1 milyon arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı ise yıllık yüzde 12,8 artışla 260,28 milyona ulaştı.

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