Netflix oyun sektörüne giriş yaptı

Netflix, beş mobil oyunun tanıtımını yaparak video oyun sektörüne giriş yaptığını duyurdu. Şirket, oyunların Netflix aboneliğine dahil olduğunu açıkladı. BBC’nin haberine göre Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Netflix uygulaması üzerinden erişilebilen Netflix Games adındaki ayrı oyun sekmesini devreye girdi.

Oyun platformu, iOS cihazlara ise ilerleyen aylarda gelecek. Netflix üyelerinin telefonlardaki uygulamaları üzerinden ulaşabilecekleri oyunların bir kısmı inernet üzerinden oynanırken bir kısmına offline erişilebilecek. Şirket başka oyunların da yakın zamanda geleceğini duyurdu.

İlk aşamada platformda ikisi Netflix’in çok sevilen dizilerinden Stranger Things ile ilişkili olmak üzere beş oyun olacak:

* Stranger Things: 1984

* Stranger Things 3: The Game

* Card Blast

* Teeter Up

* Shooting Hoops

Habere göre Netflix’in diğer oyun platformlarından en büyük farkı üyelerinin başka bir ücret ödemeden ve reklama maruz kalmadan oyun oynayabilecek olması. Diğer mobil oyunlarda olduğu gibi oyun içinde de satın almalar olmayacak.

İlk aşamadaki oyunların daha basit grafiklere ve basit bir yapıya sahip olması beklenirken ilerleyen süreçte daha karmaşık ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunların gelmesi bekleniyor.

Şirket temmuz ayında yaptığı açıklamada oyun sektörüne açılmayı yeni bir gelir kaynağı olarak görmekten ziyade platformu çeşitlendirmenin bir aracı olarak nitelendirdiğini vurgulamıştı.

NETFLİX AÇIKLAMASI

Netflix’in internet sitesinde ise oyunlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Fiziksel oyunlardan (Floor Is Lava) akıl oyunlarına (The Circle: ABD) ve hatta Squid Game yani kalamar oyunlarına kadar tüm oyunları seviyoruz😉 Belki de en çok üyelerimizin hayatına eğlence katmayı seviyoruz. İşte bu nedenle dünyaya Netflix oyunlarını (Netflix Games) sunma yolunda ilk adımımızı attığımız için çok heyecanlıyız. Bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki üyelerimiz bu beş mobil oyunu oynayabilecekler: Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games), ve Teeter Up (Frosty Pop). İster dönüp dönüp baştan oynayabilecekleri çerezlik bir oyun ister favori hikayelerinin derinliklerine doğru sürükleyici bir deneyim arayışında olsun, tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz. Henüz başında olduğumuz müthiş bir oyun deneyimi yaratma yolculuğumuza sizleri de dahil etmekten büyük heyecan duyuyoruz”

NETFLİX OYUNLARI NASIL OYNANIR? KİMLERE AÇIK?

Peki, Netflix Games nasıl oynanır? Kimlere açık olacak? Açıklamada “Oyunlarımızı oynamak için tek ihtiyacınız olan bir Netflix üyeliği. Reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar yok” denildi.

Açıklamada şu bilgiler de yer aldı:

Mobil oyunlarımızı şu anda Android cihazlarda bulabilirsiniz. Netflix hesabında oturum açıp profile giriş yapıldığında:

Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek.

Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.

Mobil oyunlarımızı hizmet verdiğimiz pek çok dilde sunacağız. Oyunlarınızın varsayılan dili, otomatik olarak Netflix profilinizde belirttiğiniz tercihe uygun olacak. Tercih ettiğiniz dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.

Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Olur da cihaz sınırını aşarsanız sizi bilgilendireceğiz ve böylece gerekirse yeni bir cihazda oynayabilmek için kullanılmayan cihazlardaki oturumunuzu kapatabilecek veya bu cihazları Netflix.com adresi üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceksiniz.

Oyunlarımızı çevrimdışı oynayabilirsiniz! Sadece aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekebilir. Böylece uzun yolculuklarda ve WiFi bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde canınız pek sıkılmayacak!