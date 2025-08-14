New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,41 azalarak 44.738,25 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 6.444,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 21.644 puana geriledi.

ABD'de bugün açıklanan verilerin, enflasyonun ülke ekonomisi için hala bir tehdit oluşturduğunu göstermesinin ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Buna göre, ABD'de ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ÜFE, aylık bazda Haziran 2022'den ve yıllık bazda şubattan bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,7 artarak beklentileri aştı.

Analistler, üretici fiyatlarındaki artışın gelecek aylarda enflasyonda daha geniş çaplı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtti.

ÜFE verisinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26 seviyesine yükseldi.

Üretici enflasyonunun beklentileri aşması sonrası piyasalarındaki fiyatlamalarda ise ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti devam etti.

Ayrıca ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Ağustos ile biten haftada 224 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.