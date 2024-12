Next Level İstanbul ünlü futbolcuları ağırladı

Kasım ayında Galatasaray Futbol A Takımı forma sırt sponsoru olan Pasifik Holding bünyesinde bulunan Pasifik GYO’nun çizgisini yansıtan Next Level İstanbul’da 14 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinliğe Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve aralarında Victor Osimhen, Dries Mertens, Eliaz Jelert, Fernando Muslera, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Lucas Toreira, Roland Sallai ve Kerem Demirbay’ın bulunduğu Galatasaraylı futbolcular katıldı.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, Next Level İstanbul’da Galatasaray gibi tarih yazmış, başarılarıyla Türkiye’ye ilham vermiş bir kulübü ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Erdoğan, “Pasifik ailesi olarak, Galatasaray ile yan yana gelmenin bizim için çok özel bir anlamı var. Bu anlam, yalnızca bir sponsorluk ilişkisinin ötesine geçiyor; aynı zamanda ortak bir vizyonun, ‘Next Level’a’ yani bir üst seviyeye ulaşma hedefinin de bir göstergesi. Gayrimenkul sektöründe, ilk günden itibaren şehirlerin dokusuna değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını tasarlayan, bölgesine ilkleri getiren projeler yaptık. Next Level markamız, bu yaklaşımın bir simgesi oldu. 15 yıl önce Ankara’da başlayan yolculuğumuz, İstanbul’da Next Level İstanbul, Next Level Kemer ve çok yakında başlayacak olan Next Level Country projeleriyle devam ediyor. Next Level markalı yedinci projemizi de Bodrum Türkbükü’nde Next Level Bodrum adıyla, bölgenin eşsiz doğasıyla bütünleşen bir vizyonun eseri olarak inşa ediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: “Next Level işimize, vizyonumuza ve yarattığımız değere olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Galatasaray da Türk sporuna kattığı başarılarla, hem ülkemizi temsil eden hem de uluslararası arenada hep bir üst "Level" işleri yapan bir kulüp olmuştur. Bu iş birliğinin bu kadar anlamlı olmasının sebebi de budur: Galatasaray ve Next Level, aynı hedefe inanan iki güçlü markadır.”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise, "Galatasaray En’lerin ve İlk’lerin takımı, gerçekten Galatasaray Spor Kulübü, olimpik sporları Türkiye’ye getirmekle kalmamış, bu sporların Türk gençlerine öğretilmesine ve Avrupa’ya açılmasında büyük rol oynamıştır. Aynı şekilde Pasifik Holding’in Galatasaray Spor Kulübü ile işbirliği yapması da bu seviyede bir benzeşmeyi beraberinde taşıyor. Onlar da Next Level markası ile aynı Galatasaray’ın hedeflediği gibi, En’lerin ve İlk’lerin yatırımlarını yapıyorlar. Bu projenin destekçisiyiz ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk da şunları söyledi: "Galatasaray için, Galatasaray’ın geleceği için, bizim için çok değerli bir ortaklık oldu. Oyuncularımla birlikte ‘Next Level’ diyoruz. Hep bunu hayal ediyoruz. Galatasaray’ın genlerinde olan bir şey bu: bir sonraki basamak. Buradaki marka ortaklığı da bence isim olarak ‘Next Level’ ile birleşmek bizim için sevindirici oldu. Hayırlı bir proje olsun."