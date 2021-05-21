Nisanda 8 bin 565 şirket kuruldu

Kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 21,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 204,5 artış yaşandı. Kapanan şirket sayısı ise aylık bazda yüzde 1,6 geriledi, yıllık bazda yüzde 130 arttı.

TOBB verilerine göre; nisanda kurulan şirket sayısı marta göre yüzde 21,3 azalarak 10 bin 879'dan 8 bin 565'e gerildi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 1,6 azalarak 973'ten 957'ye düştü. Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5, kapanan şirket sayısı yüzde 130,1 arttı.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 707 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sını limitet şirketler, yüzde 13,8'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39'u İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Nisanda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 878'i ticaret, 1474'ü imalat ve 1011'i inşaat sektöründe yer aldı.

Ticaret ve perakendede 311 işletme kapandı

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 311'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135'inin inşaat, 123'ünün imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 515'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197'sinin inşaat, 141'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

71 İran, 46 Suriye ortaklı şirket kuruldu

Geçen ay kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 492’si Türkiye, 71’i İran, 46’sı Suriye ortaklı olarak kuruldu. İbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 108'i anonim, 869'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 608'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 244'ü gayrimenkul acenteleri, 234'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.





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